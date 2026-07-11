Российские дроны уничтожили танк Leopard и пункты управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников за прошедшую ночь уничтожили танк Leopard и более десяти пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В результате боевой работы расчетов FVP-дронов был уничтожен: танк Leopard, 12 пунктов управления БПЛА, пять огневых групп и пять автомобилей высокой проходимости ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ", - говорится в сообщении.