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Российские дроны уничтожили танк Leopard и пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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Российские дроны уничтожили танк Leopard и пункты управления БПЛА ВСУ

Дроноводы "Севера" за ночь уничтожили Leopard и 12 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских ударных беспилотников за прошедшую ночь уничтожили танк Leopard и более десяти пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» вскрыли передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • В результате боевой работы расчетов FVP-дронов были уничтожены также пять огневых групп и пять автомобилей высокой проходимости ВСУ, потери ВСУ составили более 20 солдат.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников за прошедшую ночь уничтожили танк Leopard и более десяти пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
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Уточняется, что командиры приняли решение уничтожить цели ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов FVP-дронов был уничтожен: танк Leopard, 12 пунктов управления БПЛА, пять огневых групп и пять автомобилей высокой проходимости ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ", - говорится в сообщении.
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