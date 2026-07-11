В Белгородской области два человека пострадали после атаки БПЛА на авто

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.

Как уточняет оперштаб, состояние женщины крайне тяжелое, а мужчина получил множественные осколочные ранения лица. В оперштабе области отметили, что после оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.