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В Белгородской области два человека пострадали после атаки БПЛА на авто - РИА Новости, 11.07.2026
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08:45 11.07.2026 (обновлено: 08:49 11.07.2026)
В Белгородской области два человека пострадали после атаки БПЛА на авто

В Белгородской области 2 человека пострадали после атаки дрона ВСУ на авто

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль в районе села Черемошное.
  • Два мирных жителя пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии, другой получил множественные осколочные ранения лица.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
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"Сегодня рано утром в районе села Черемошное Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое пострадавших были доставлены в Октябрьскую РБ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Как уточняет оперштаб, состояние женщины крайне тяжелое, а мужчина получил множественные осколочные ранения лица. В оперштабе области отметили, что после оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.
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