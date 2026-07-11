В Белгородской области два человека пострадали после атаки БПЛА на авто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль в районе села Черемошное.
- Два мирных жителя пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии, другой получил множественные осколочные ранения лица.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
Как уточняет оперштаб, состояние женщины крайне тяжелое, а мужчина получил множественные осколочные ранения лица. В оперштабе области отметили, что после оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.