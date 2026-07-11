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Автобус, попавший в ДТП в Татарстане, был в аренде у частной компании - РИА Новости, 11.07.2026
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12:07 11.07.2026
Автобус, попавший в ДТП в Татарстане, был в аренде у частной компании

Доганер: автобус, попавший в ДТП в Татарстане, был в аренде у частной компании

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане перевернулся междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, в автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет.
  • Автобус принадлежит «Национальной туроператорской компании» (Башкирия) и был передан в аренду частному перевозчику.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Автобус, съехавший в кювет и перевернувшийся на трассе в Татарстане, принадлежит "Национальной туроператорской компании" (Башкирия) и был передан в аренду частному перевозчику, сообщила РИА Новости директор компании Нурия Доганер.
Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
"Автобус был исправен, насчет водителя сказать не могу, автобус был в аренде у частной компании", - сказала Доганер.
Она уточнила, что попавший в ДТП автобус был исправен на момент передачи в аренду - осенью прошлого года.
На сайте "Национальной туроператорской компании" сообщается, что она в том числе предоставляет услуги пo перевозкe паcсажирoв нa автобусаx c квaлифициpoванными и подготовленными вoдителями (гpaжданами РФ). Предоставляются автобусы туpиcтичеcкoго класcа мaрки Youtong, брeндиpованные "ТeррaБaшкиpия". Отмечается, что в автобусе есть все необходимое для безопасной поездки.
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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РоссияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Набережные Челны
 
 
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