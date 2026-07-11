Автобус, попавший в ДТП в Татарстане, был в аренде у частной компании

Краткий пересказ от РИА ИИ В Татарстане перевернулся междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, в автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет.

Автобус принадлежит «Национальной туроператорской компании» (Башкирия) и был передан в аренду частному перевозчику.

Возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Автобус, съехавший в кювет и перевернувшийся на трассе в Татарстане, принадлежит "Национальной туроператорской компании" (Башкирия) и был передан в аренду частному перевозчику, сообщила РИА Новости директор компании Нурия Доганер.

Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

"Автобус был исправен, насчет водителя сказать не могу, автобус был в аренде у частной компании", - сказала Доганер.

Она уточнила, что попавший в ДТП автобус был исправен на момент передачи в аренду - осенью прошлого года.