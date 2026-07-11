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Додик призвал упразднить пост высокого представителя в БиГ - РИА Новости, 11.07.2026
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08:37 11.07.2026
Додик призвал упразднить пост высокого представителя в БиГ

Додик призвал упразднить пост и аппарат высокого представителя в БиГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, председатель правящей в Республике Сербской БиГ партии «Союз независимых социал-демократов», заявил о необходимости упразднения поста и аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине.
  • Руководящий комитет Совета по выполнению мирного Дейтонского соглашения 1995 года выдвинул кандидатуру американского дипломата Луи Кришока на пост исполняющего обязанности высокого представителя в БиГ.
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Пост и аппарат высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) должен быть упразднен, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Руководящий комитет Совета по выполнению мирного Дейтонского соглашения 1995 года ранее выдвинул кандидатуру американского дипломата Луи Кришока на пост исполняющего обязанности высокого представителя в БиГ.
"Мы хотим, чтобы высокого представителя не было, потому что 30 лет они создавали проблемы, как делал (Кристиан – ред.) Шмидт и другие. Меня радует, что Россия последовательно и твердо продвигает позицию о прекращении необходимости в существовании аппарата высокого представителя и его самого", - сказал Додик.
БиГ объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, по данным различных источников, оно превышает 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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В миреРоссияЮгославияРеспублика СербскаяМилорад Додик
 
 
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