Европа не может существовать без российских энергоресурсов, заявил Додик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик, председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов», заявил, что Европа не может существовать без энергоресурсов из России.
- Додик отметил, что энергетический кризис, вызванный исключением России из экономической системы Европы, порождает другие кризисы, и выразил ожидание пересмотра Евросоюзом своей политики.
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Европа не может существовать без энергоресурсов из России, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Он добавил, что ожидает пересмотра Евросоюзом своей политики и подходов.
Додик заявил о расколе в Европе
9 июля, 03:24