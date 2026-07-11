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Европа не может существовать без российских энергоресурсов, заявил Додик - РИА Новости, 11.07.2026
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01:44 11.07.2026
Европа не может существовать без российских энергоресурсов, заявил Додик

Додик ожидает пересмотра Евросоюзом своей политики в отношении России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов», заявил, что Европа не может существовать без энергоресурсов из России.
  • Додик отметил, что энергетический кризис, вызванный исключением России из экономической системы Европы, порождает другие кризисы, и выразил ожидание пересмотра Евросоюзом своей политики.
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Европа не может существовать без энергоресурсов из России, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Европа не может без российских ресурсов. А их элиты клюнули на политику экс-президента США Джозефа Байдена, которая предполагала исключение России, но мы видим сейчас, что энергетический кризис порождает все остальные кризисы", - сказал Додик.
Он добавил, что ожидает пересмотра Евросоюзом своей политики и подходов.
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