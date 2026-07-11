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В ДНР один человек погиб, 15 пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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22:47 11.07.2026 (обновлено: 23:03 11.07.2026)
В ДНР один человек погиб, 15 пострадали при атаках дронов ВСУ

В ДНР один мирный житель погиб, 15 пострадали при атаках беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР один человек погиб и 15 мирных жителей пострадали из-за атак украинских ударных БПЛА.
  • Водитель грузового автомобиля погиб в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф - Ялта.
  • Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 15 мирных жителей пострадали в субботу в ДНР из-за атак украинских ударных БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще пятнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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Глава региона уточнил, что в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф - Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель.
В городском округе Донецк на автодороге Красногоровка - Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина. В Харцызске на автодороге Харцызск - Зугрэс вблизи поселка Водобуд ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Дебальцево на автодороге Светлодарск - Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина.
В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк - Новоазовск - Седово вблизи поселка городского типа Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет - Донецк, ранены девять человек.
В Шахтерском муниципальном округе на автодороге Зугрэс - Шахтерск вблизи села Зачатовка ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк - Успенка ранения средней степени тяжести получил водитель.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления раненым!" - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
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