В ДНР один человек погиб, 15 пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДНР один человек погиб и 15 мирных жителей пострадали из-за атак украинских ударных БПЛА.

Водитель грузового автомобиля погиб в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф - Ялта.

Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 15 мирных жителей пострадали в субботу в ДНР из-за атак украинских ударных БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще пятнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф - Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель.

В городском округе Донецк на автодороге Красногоровка - Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина. В Харцызске на автодороге Харцызск - Зугрэс вблизи поселка Водобуд ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Дебальцево на автодороге Светлодарск - Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина.

В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк - Новоазовск - Седово вблизи поселка городского типа Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет - Донецк, ранены девять человек.

В Шахтерском муниципальном округе на автодороге Зугрэс - Шахтерск вблизи села Зачатовка ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк - Успенка ранения средней степени тяжести получил водитель.

"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления раненым!" - добавил Пушилин.