Посольство России во Франции рассказало о диалоге с властями Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог с властями Монако по линии посольства России сохраняется.
- В княжестве Монако работает Генеральное Почетное консульство России, которое поддерживает контакты с монакскими властями.
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Диалог с властями Монако по линии посольства России сохраняется, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Париже.
"Диалог с Монако по линии посольства сохраняется. Исходим прежде всего из задачи обеспечения прав россиян в этой стране", - сообщили в посольстве.
Там отметили, что в княжестве работает Генеральное Почетное консульство России, которое также поддерживает контакты с монакскими властями.