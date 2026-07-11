Площадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже. Архивное фото

Площадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже

Посольство России во Франции рассказало о диалоге с властями Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Диалог с властями Монако по линии посольства России сохраняется.

В княжестве Монако работает Генеральное Почетное консульство России, которое поддерживает контакты с монакскими властями.

ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Диалог с властями Монако по линии посольства России сохраняется, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Париже.

Одиннадцатого июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и княжеством Монако

"Диалог с Монако по линии посольства сохраняется. Исходим прежде всего из задачи обеспечения прав россиян в этой стране", - сообщили в посольстве.