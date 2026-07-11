Туристам в Азии рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой денге

Краткий пересказ от РИА ИИ На Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.

Туристам рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, выбирать жилье с кондиционерами и москитными сетками для профилактики заражения лихорадкой денге.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристам для профилактики заражения лихорадкой денге следует пользоваться репеллентами, выбирать закрытую одежду и жилье с кондиционерами, рассказали РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.

В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.

"Главная мера профилактики - защита от укусов комаров. Туристам рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, по возможности выбирать жилье с кондиционерами, москитными сетками и регулярной обработкой территории от насекомых, а также избегать мест со скоплением стоячей воды", - сообщили в российском генконсульстве.