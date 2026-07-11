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Туристам в Азии рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой денге - РИА Новости, 11.07.2026
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Туризм
 
05:24 11.07.2026
Туристам в Азии рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой денге

Генконсульство на Мальдивах посоветовало туристам пользоваться репеллентами

© Фото : ekamelev Комар
Комар - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ekamelev
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.
  • Туристам рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, выбирать жилье с кондиционерами и москитными сетками для профилактики заражения лихорадкой денге.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристам для профилактики заражения лихорадкой денге следует пользоваться репеллентами, выбирать закрытую одежду и жилье с кондиционерами, рассказали РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.
В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.
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"Главная мера профилактики - защита от укусов комаров. Туристам рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, по возможности выбирать жилье с кондиционерами, москитными сетками и регулярной обработкой территории от насекомых, а также избегать мест со скоплением стоячей воды", - сообщили в российском генконсульстве.
Лихорадка денге - переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.
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