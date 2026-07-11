Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 11.07.2026
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 648 человек

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereВрач в защитном костюме возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго
Врач в защитном костюме возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 648.
  • Власти ДРК дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 648, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.
Ранее власти ДРК сообщали, что число погибших достигло 625.
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В ДР Конго еще две провинции затронуты вспышкой лихорадки Эбола
Вчера, 01:45
"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Дезинфекция рынка в Буниа, Конго - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В ООН оценили потенциальный ущерб африканских стран от эпидемии Эболы
30 июня, 12:55
 
В миреДемократическая Республика КонгоРеспублика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала