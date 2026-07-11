Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек

"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.

В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.