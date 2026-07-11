Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 648.
- Власти ДРК дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 648, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.
Ранее власти ДРК сообщали, что число погибших достигло 625.
"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.