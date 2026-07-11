В Свердловской области часть муниципалитетов осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за грозы и шквалистого ветра в Свердловской области в части муниципалитетов произошло нарушение электроснабжения.
- Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Часть муниципалитетов в Свердловской области осталась без света из-за грозы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"С 10 июля на территории Свердловской области оказывает влияние комплекс опасных метеорологических явлений, обусловленных сильными дождями, ливнями, грозой, крупным градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, в результате чего в пяти муниципальных образованиях (Каменск-Уральский городской округ, Режевской, Сысертский, Заречный, Рефтинской муниципальные округа) произошло нарушение электроснабжения", – говорится в оперативной сводке главка.
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Отмечается, по состоянию на утро воскресенья без электроснабжения в двух муниципальных образованиях, Режевской и Сысертский муниципальных округах, в 25 населенных пунктах без электроснабжения оставались 3,8 тысячи жилых домов с населением в 10,3 тысячи человек, в том числе 2,4 тысячи детей.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавили в ведомстве.
В субботу региональная Госавтоинспекция информировала, что из-за ухудшения гидрологической обстановки и перелива воды через проезжую часть на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень введено полное перекрытие движения транспорта в обоих направлениях.