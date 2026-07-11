В Свердловской области часть муниципалитетов осталась без света

Отмечается, по состоянию на утро воскресенья без электроснабжения в двух муниципальных образованиях, Режевской и Сысертский муниципальных округах, в 25 населенных пунктах без электроснабжения оставались 3,8 тысячи жилых домов с населением в 10,3 тысячи человек, в том числе 2,4 тысячи детей.