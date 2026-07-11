Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области часть муниципалитетов осталась без света - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 11.07.2026
В Свердловской области часть муниципалитетов осталась без света

В Свердловской области часть муниципалитетов осталась без света из-за грозы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за грозы и шквалистого ветра в Свердловской области в части муниципалитетов произошло нарушение электроснабжения.
  • Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Часть муниципалитетов в Свердловской области осталась без света из-за грозы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"С 10 июля на территории Свердловской области оказывает влияние комплекс опасных метеорологических явлений, обусловленных сильными дождями, ливнями, грозой, крупным градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, в результате чего в пяти муниципальных образованиях (Каменск-Уральский городской округ, Режевской, Сысертский, Заречный, Рефтинской муниципальные округа) произошло нарушение электроснабжения", – говорится в оперативной сводке главка.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
На Москву обрушились ливень и сильный ветер
Вчера, 17:28
Отмечается, по состоянию на утро воскресенья без электроснабжения в двух муниципальных образованиях, Режевской и Сысертский муниципальных округах, в 25 населенных пунктах без электроснабжения оставались 3,8 тысячи жилых домов с населением в 10,3 тысячи человек, в том числе 2,4 тысячи детей.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавили в ведомстве.
В субботу региональная Госавтоинспекция информировала, что из-за ухудшения гидрологической обстановки и перелива воды через проезжую часть на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень введено полное перекрытие движения транспорта в обоих направлениях.
Волонтеры возводят дамбу для защиты от наводнения - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Пермском крае четыре реки вышли из берегов после дождей
Вчера, 08:57
 
ПроисшествияСвердловская областьКаменск-УральскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала