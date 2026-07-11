Погиб актер Дмитрий Брейкин

Отмечается, что Брейкин пришел в труппу в 2020 году и за это время сыграл множество ярких ролей.

О дате и месте прощания с актером, который также известен зрителям по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Первый отдел", "Страх над Невой", "Ментовские войны" и других, театр обещает сообщить позже.