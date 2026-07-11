Погиб актер Дмитрий Брейкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Погиб молодой актер театра и кино Дмитрий Брейкин.
- С 2020 года он служил в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского.
- Известен зрителям по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Первый отдел".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Дмитрий Брейкин погиб, сообщил Новгородский академический театр драмы имени Достоевского, где он служил.
"Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина", — говорится на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Брейкин пришел в труппу в 2020 году и за это время сыграл множество ярких ролей.
О дате и месте прощания с актером, который также известен зрителям по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Первый отдел", "Страх над Невой", "Ментовские войны" и других, театр обещает сообщить позже.
По данным некоторых СМИ, Дмитрий Брейкин, которому было 27 лет, погиб в Таиланде.