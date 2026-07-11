В Берлине обезвредили мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Берлине в супермаркете Rewe в районе Мариенфельде мужчина взял в заложники кассира.
- Полиция обезвредила преступника, а заложница была освобождена.
- Женщина-кассир находится в состоянии шока, ей оказывают медпомощь.
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Полиция Берлина обезвредила мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете, сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на полицию.
Полиция Берлина ранее сообщала, что проводит операцию по освобождению заложника в супермаркете Rewe в городском районе Мариенфельде.
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"Преступник обезврежен, а заложница освобождена", - говорится в публикации. Женщина находится в состоянии шока, ей оказывается медицинская помощь.
По словам полицейского, злоумышленник выдвигал различные требования в ходе переговоров с полицией, об их содержании не сообщается. Официальных комментариев от полиции Берлина пока не поступало.
Газета Bild сообщала, что злоумышленник пришел в магазин незадолго до его закрытия в 22.00 (23.00 мск). Как рассказал сотрудник торговой точки, мужчина у кассы отказался выкладывать товар на ленту, после чего внезапно достал "большой нож". Затем он взял кассиршу в заложники и удерживал ее более десяти часов.
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