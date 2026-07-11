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В Берлине обезвредили мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете - РИА Новости, 11.07.2026
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11:16 11.07.2026
В Берлине обезвредили мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете

Полиция обезвредила мужчину, взявшего в Берлине кассира супермаркета в заложники

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине в супермаркете Rewe в районе Мариенфельде мужчина взял в заложники кассира.
  • Полиция обезвредила преступника, а заложница была освобождена.
  • Женщина-кассир находится в состоянии шока, ей оказывают медпомощь.
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Полиция Берлина обезвредила мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете, сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на полицию.
Полиция Берлина ранее сообщала, что проводит операцию по освобождению заложника в супермаркете Rewe в городском районе Мариенфельде.
«
"Преступник обезврежен, а заложница освобождена", - говорится в публикации. Женщина находится в состоянии шока, ей оказывается медицинская помощь.
По словам полицейского, злоумышленник выдвигал различные требования в ходе переговоров с полицией, об их содержании не сообщается. Официальных комментариев от полиции Берлина пока не поступало.
Газета Bild сообщала, что злоумышленник пришел в магазин незадолго до его закрытия в 22.00 (23.00 мск). Как рассказал сотрудник торговой точки, мужчина у кассы отказался выкладывать товар на ленту, после чего внезапно достал "большой нож". Затем он взял кассиршу в заложники и удерживал ее более десяти часов.
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