В Берлине обезвредили мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете

По словам полицейского, злоумышленник выдвигал различные требования в ходе переговоров с полицией, об их содержании не сообщается. Официальных комментариев от полиции Берлина пока не поступало.

Газета Bild сообщала, что злоумышленник пришел в магазин незадолго до его закрытия в 22.00 (23.00 мск). Как рассказал сотрудник торговой точки, мужчина у кассы отказался выкладывать товар на ленту, после чего внезапно достал "большой нож". Затем он взял кассиршу в заложники и удерживал ее более десяти часов.