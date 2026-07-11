СМИ: захвативший заложницу в супермаркете в Берлине вооружен ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ В супермаркете Rewe в районе Мариенфельд в Берлине произошел захват заложницы.

Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложницы кассира супермаркета и удерживает ее более десяти часов.

Немецкие правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, пытаясь разрешить ситуацию мирным путем, обстановка остается напряженной.

БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший заложницу в берлинском супермаркете, вооружен ножом, а удерживаемая им женщина оказалась кассиром, сообщает газета Мужчина, захвативший заложницу в берлинском супермаркете, вооружен ножом, а удерживаемая им женщина оказалась кассиром, сообщает газета Bild

Полиция Берлина сообщила, что с позднего вечера пятницы проводит операцию в супермаркете Rewe в городском районе Мариенфельд в связи с захватом и удержанием неизвестным заложника. Мотивы злоумышленника, а также подробности относительно его жертвы не сообщались.

"Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложницы кассира супермаркета", - говорится в публикации.

По информации издания, злоумышленник пришел в магазин незадолго до его закрытия в 22.00 (23.00 мск). Как рассказал сотрудник торговой точки, мужчина у кассы отказался выкладывать товар на ленту, после чего внезапно достал "большой нож". Затем он взял кассира в заложники и продолжает удерживать ее уже более десяти часов.

На данный момент неясно, в каких отношениях он находится с заложницей.