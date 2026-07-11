СМИ: захвативший заложницу в супермаркете в Берлине вооружен ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В супермаркете Rewe в районе Мариенфельд в Берлине произошел захват заложницы.
- Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложницы кассира супермаркета и удерживает ее более десяти часов.
- Немецкие правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, пытаясь разрешить ситуацию мирным путем, обстановка остается напряженной.
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший заложницу в берлинском супермаркете, вооружен ножом, а удерживаемая им женщина оказалась кассиром, сообщает газета Bild.
Полиция Берлина сообщила, что с позднего вечера пятницы проводит операцию в супермаркете Rewe в городском районе Мариенфельд в связи с захватом и удержанием неизвестным заложника. Мотивы злоумышленника, а также подробности относительно его жертвы не сообщались.
"Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложницы кассира супермаркета", - говорится в публикации.
По информации издания, злоумышленник пришел в магазин незадолго до его закрытия в 22.00 (23.00 мск). Как рассказал сотрудник торговой точки, мужчина у кассы отказался выкладывать товар на ленту, после чего внезапно достал "большой нож". Затем он взял кассира в заложники и продолжает удерживать ее уже более десяти часов.
На данный момент неясно, в каких отношениях он находится с заложницей.
Отмечается, что немецкие правоохранители продолжают вести переговоры со злоумышленником, пытаясь разрешить ситуацию мирным путем. При этом обстановка на месте происшествия по состоянию на утро субботы остается напряженной. Территория вокруг супермаркета и сама улица полностью блокированы. Здание окружено бойцами спецподразделения SEK в масках, а на одной из крыш соседних домов расположились снайперы.