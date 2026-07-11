Суд в Калифорнии присудил сыну Байдена 1,7 миллиона долларов по иску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Калифорнии присудил Хантеру Байдену 1,7 миллиона долларов по иску о клевете против бывшего гендиректора Overstock.com Патрика Бирна.
- Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения в умышленной неуплате налогов в штате Калифорния.
- Хантеру Байдену также предъявлено обвинение в владении пистолетом «Кольт» в 2018 году при использовании запрещенных препаратов, что грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния присудил сыну бывшего президента США Хантеру Байдену 1,7 миллиона долларов по иску о клевете, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела, ответчик, бывший гендиректор онлайн-ретейлера Overstock.com Патрик Бирн заявил в одном из интервью, что Байден-младший якобы пытался воспользоваться своим родством с президентом США Джо Байденом, чтобы получить от правительства Ирана взятку в размере 800 миллионов долларов.
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"Истцу присуждается 1 доллар в качестве номинального возмещения ущерба и 1 700 000 долларов в качестве штрафных убытков", - говорится в решении суда.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.