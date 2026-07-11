Рейтинг@Mail.ru
Суд в Калифорнии присудил сыну Байдена 1,7 миллиона долларов по иску - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 11.07.2026
Суд в Калифорнии присудил сыну Байдена 1,7 миллиона долларов по иску

РИА Новости: суд в Калифорнии присудил сыну Байдена $1,7 млн по иску о клевете

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Калифорнии присудил Хантеру Байдену 1,7 миллиона долларов по иску о клевете против бывшего гендиректора Overstock.com Патрика Бирна.
  • Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения в умышленной неуплате налогов в штате Калифорния.
  • Хантеру Байдену также предъявлено обвинение в владении пистолетом «Кольт» в 2018 году при использовании запрещенных препаратов, что грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния присудил сыну бывшего президента США Хантеру Байдену 1,7 миллиона долларов по иску о клевете, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела, ответчик, бывший гендиректор онлайн-ретейлера Overstock.com Патрик Бирн заявил в одном из интервью, что Байден-младший якобы пытался воспользоваться своим родством с президентом США Джо Байденом, чтобы получить от правительства Ирана взятку в размере 800 миллионов долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Суд в США оштрафовал Илона Маска
9 июля, 16:24
"Истцу присуждается 1 доллар в качестве номинального возмещения ущерба и 1 700 000 долларов в качестве штрафных убытков", - говорится в решении суда.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Трамп может пригласить в Белый дом Обаму, Буша и Байдена на футбол
4 июля, 02:22
 
В миреСШАИранКалифорнияДжо БайденХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала