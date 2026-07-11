Умерла актриса Антуанетта Бауэр

Издание напоминает, что Бауэр сыграла во множестве сериалов и фильмов с 1960-е по 1980-е годы, в том числе в эпизоде сериала "Сумеречная зона" и в фильме ужасов "Выпускной". Актриса также исполнила роль злодейки Сильвии в эпизоде "Кошачья лапа" второго сезона сериала "Звездный путь".