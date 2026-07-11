Умерла актриса Антуанетта Бауэр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр скончалась в возрасте 93 лет.
- Смерть актрисы произошла 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в сериале "Звездный путь" 1967 года, скончалась в возрасте 93 лет, сообщило издание Hollywood Reporter.
Как заявила Hollywood Reporter подруга актрисы Карлотта Глакин, Бауэр умерла 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе,
"Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии,... скончалась. Ей было 93", - говорится в сообщении издания, опубликованном в субботу.
Издание напоминает, что Бауэр сыграла во множестве сериалов и фильмов с 1960-е по 1980-е годы, в том числе в эпизоде сериала "Сумеречная зона" и в фильме ужасов "Выпускной". Актриса также исполнила роль злодейки Сильвии в эпизоде "Кошачья лапа" второго сезона сериала "Звездный путь".