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Умерла актриса Антуанетта Бауэр - РИА Новости, 11.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:35 11.07.2026 (обновлено: 18:39 11.07.2026)
Умерла актриса Антуанетта Бауэр

Актриса из "Звездного пути" Антуанетта Бауэр умерла в возрасте 93 лет

© Paramount SkydanceАктриса Антуанетта Бауэр в сериале "Звездный путь"
Актриса Антуанетта Бауэр в сериале Звездный путь - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Paramount Skydance
Актриса Антуанетта Бауэр в сериале "Звездный путь" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр скончалась в возрасте 93 лет.
  • Смерть актрисы произошла 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в сериале "Звездный путь" 1967 года, скончалась в возрасте 93 лет, сообщило издание Hollywood Reporter.
Как заявила Hollywood Reporter подруга актрисы Карлотта Глакин, Бауэр умерла 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе,
"Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии,... скончалась. Ей было 93", - говорится в сообщении издания, опубликованном в субботу.
Издание напоминает, что Бауэр сыграла во множестве сериалов и фильмов с 1960-е по 1980-е годы, в том числе в эпизоде сериала "Сумеречная зона" и в фильме ужасов "Выпускной". Актриса также исполнила роль злодейки Сильвии в эпизоде "Кошачья лапа" второго сезона сериала "Звездный путь".
 
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