Минобороны опубликовало кадры освобождения Бачевска в Сумской области

В субботу Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.

На опубликованных кадрах видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве Бачевска.