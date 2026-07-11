Минобороны опубликовало кадры освобождения Бачевска в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.
- Военное ведомство опубликовало кадры, на которых видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА в Бачевске.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над Бачевском Сумской области.
В субботу Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.
На опубликованных кадрах видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве Бачевска.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области