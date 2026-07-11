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Минобороны опубликовало кадры освобождения Бачевска в Сумской области - РИА Новости, 11.07.2026
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13:52 11.07.2026 (обновлено: 13:53 11.07.2026)
Минобороны опубликовало кадры освобождения Бачевска в Сумской области

Минобороны показало кадры установления контроля над Бачевском в Сумской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.
  • Военное ведомство опубликовало кадры, на которых видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА в Бачевске.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над Бачевском Сумской области.
В субботу Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.
На опубликованных кадрах видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве Бачевска.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Бачевск в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
 
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