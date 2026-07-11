Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные освободили Бачевск в Сумской области.
- Это поспособствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Армия России освободила Бачевск в Сумской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
Ведомство отметило, что его освобождение поспособствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении.
Бойцы "Севера" также нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода в Сумской области.
Всего Киев потерял более 175 боевиков за сутки в зоне действий российской группировки.
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