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Источник: водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть - РИА Новости, 11.07.2026
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08:18 11.07.2026 (обновлено: 09:36 11.07.2026)
Источник: водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть

РИА Новости: водитель перевернувшегося в Татарстане автобуса уснул за рулем

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.
  • По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автобуса уснул за рулем.
КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Водитель автобуса, съехавшего в кювет в Татарстане, мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Предварительно, водитель уснул", — сказал собеседник агентства.
Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В салоне были 46 человек, включая двоих детей. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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ПроисшествияРоссияСамараНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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