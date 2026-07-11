Источник: водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Водитель автобуса, съехавшего в кювет в Татарстане, мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В салоне были 46 человек, включая двоих детей. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.