Источник: водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.
- По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автобуса уснул за рулем.
КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Водитель автобуса, съехавшего в кювет в Татарстане, мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Предварительно, водитель уснул", — сказал собеседник агентства.
Междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В салоне были 46 человек, включая двоих детей. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").