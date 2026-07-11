ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе.
- Погиб матрос технического судна.
- Угрозы разлива метанола с танкера, попавшего под обстрел, нет.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВСУ предприняли атаку на Таганрогский залив, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол <...> Погиб человек, матрос технического судна", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что угрозы разлива метанола нет.
По словам Слюсаря, атаке подверглись Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы, уничтожены более полутора десятков дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18