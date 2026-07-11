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ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб человек - РИА Новости, 11.07.2026
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06:37 11.07.2026 (обновлено: 09:11 11.07.2026)
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб человек

В Таганрогском заливе дроны ВСУ атаковали четыре судна различного назначения

CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w TagnrogТаганрогский морской торговый порт
Таганрогский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w Tagnrog
Таганрогский морской торговый порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе.
  • Погиб матрос технического судна.
  • Угрозы разлива метанола с танкера, попавшего под обстрел, нет.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВСУ предприняли атаку на Таганрогский залив, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол <...> Погиб человек, матрос технического судна", — написал он на платформе "Макс".
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Глава региона подчеркнул, что угрозы разлива метанола нет.
По словам Слюсаря, атаке подверглись Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы, уничтожены более полутора десятков дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьТаганрогНеклиновский районЮрий Слюсарь
 
 
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