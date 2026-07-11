СМИ: генпрокурор Армении попросит разрешить преследование двух депутатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян намерена обратиться в парламент нового созыва с ходатайством о разрешении на уголовное преследование двух оппозиционных депутатов.
- Речь идет о депутате от фракции «Армения» Ишхане Сагателяне и руководителе фракции «Сильная Армения» Нареке Карапетяне.
- Пока не сообщается, на каких правовых основаниях готовятся ходатайства и какие действия предусматриваются в отношении депутатов.
ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян намерена обратиться в парламент нового созыва с ходатайством о разрешении на уголовное преследование двух оппозиционных депутатов - Нарека Карапетяна и Ишхана Сагателяна, сообщает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на источники.
"По нашей информации, генеральный прокурор Анна Вардапетян в эти дни работает над ходатайствами в отношении двух оппозиционных депутатов и намерена представить их уже новому составу парламента. По сведениям наших источников, речь идет о представителе верховного органа партии "Дашнакцутюн", депутате от фракции "Армения" Ишхане Сагателяне и руководителе фракции "Сильная Армения" Нареке Карапетяне", - говорится в сообщении.
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На каких именно правовых основаниях готовятся эти ходатайства, в рамках каких уголовных производств они составляются и какие действия предусматриваются в отношении депутатов, пока официально не сообщается.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.