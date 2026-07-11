Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпорация Apple подала в суд на OpenAI и двух своих бывших сотрудников, обвинив их в краже коммерческих секретов.
- Apple требует от суда запретить ответчикам использовать и раскрывать ее коммерческие секреты и конфиденциальную информацию.
- Корпорация также требует компенсации ущерба, возмещения полученной ответчиками выгоды, штрафных убытков и оплаты судебных расходов.
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Американская корпорация Apple подала в суд на OpenAi и двух своих бывших сотрудников, обвинив их в якобы краже коммерческих секретов, следует из искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"На каждом уровне - от членов технического персонала до директора по аппаратному обеспечению - и во взаимодействии с деловыми партнерами OpenAI крала коммерческие секреты и конфиденциальную информацию Apple", – говорится в документе.
Компания также обвинила двух своих бывших сотрудников в передаче OpenAI конфиденциальной информации.
Apple просит суд запретить ответчикам использовать и раскрывать ее коммерческие секреты и конфиденциальную информацию, обязать их вернуть имущество компании и прекратить доступ к ее секретам.
Кроме того, корпорация требует компенсации ущерба, возмещения полученной ответчиками выгоды, а также штрафных убытков и оплаты судебных расходов.