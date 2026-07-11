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Apple подала в суд на OpenAi и двух своих бывших сотрудников - РИА Новости, 11.07.2026
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01:04 11.07.2026
Apple подала в суд на OpenAi и двух своих бывших сотрудников

Apple решила засудить OpenAi за якобы кражу коммерческих секретов

© AP Photo / Julie JacobsonЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Julie Jacobson
Логотип Apple. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпорация Apple подала в суд на OpenAI и двух своих бывших сотрудников, обвинив их в краже коммерческих секретов.
  • Apple требует от суда запретить ответчикам использовать и раскрывать ее коммерческие секреты и конфиденциальную информацию.
  • Корпорация также требует компенсации ущерба, возмещения полученной ответчиками выгоды, штрафных убытков и оплаты судебных расходов.
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Американская корпорация Apple подала в суд на OpenAi и двух своих бывших сотрудников, обвинив их в якобы краже коммерческих секретов, следует из искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"На каждом уровне - от членов технического персонала до директора по аппаратному обеспечению - и во взаимодействии с деловыми партнерами OpenAI крала коммерческие секреты и конфиденциальную информацию Apple", – говорится в документе.
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Компания также обвинила двух своих бывших сотрудников в передаче OpenAI конфиденциальной информации.
Apple просит суд запретить ответчикам использовать и раскрывать ее коммерческие секреты и конфиденциальную информацию, обязать их вернуть имущество компании и прекратить доступ к ее секретам.
Кроме того, корпорация требует компенсации ущерба, возмещения полученной ответчиками выгоды, а также штрафных убытков и оплаты судебных расходов.
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