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Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах - РИА Новости, 11.07.2026
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03:03 11.07.2026 (обновлено: 03:06 11.07.2026)
Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах

Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа алкогольной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа алкогольной продукции в магазине "Азбука Вкуса" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах.
  • Сильнее всего потребление спиртного сократилось в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях.
  • В среднем потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах, сильнее всего в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в начале лета потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года. При этом оно уменьшилось в 80 регионах, а выросло в 5 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.
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Сильнее всех сокращали потребление спиртного жители Ненецкого АО - оно снизилось в среднем на 2,9 литра на человека. Также более чем на 2 литра показатель уменьшился в Пензенской (-2,5 литра), Кировской (-2,3 литра) и Псковской (-2,2 литра) областях. Пятерку замыкает Забайкальский край со снижением на 2 литра за последний год.
Жители Пермского края сократили потребление алкоголя за последний год на 1,95 литра в среднем на душу населения, Ханты-Мансийского АО - на 1,9 литра, Кузбасса - на 1,8 литра. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях показатель снизился на 1,7 литра, а в Красноярском крае - на 1,65 литра.
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