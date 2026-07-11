Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах.

Сильнее всего потребление спиртного сократилось в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях.

В среднем потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах, сильнее всего в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Так, в начале лета потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года. При этом оно уменьшилось в 80 регионах, а выросло в 5 субъектах. Данных по ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областям пока нет.

Сильнее всех сокращали потребление спиртного жители Ненецкого АО - оно снизилось в среднем на 2,9 литра на человека. Также более чем на 2 литра показатель уменьшился в Пензенской (-2,5 литра), Кировской (-2,3 литра) и Псковской (-2,2 литра) областях. Пятерку замыкает Забайкальский край со снижением на 2 литра за последний год.