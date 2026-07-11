В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 мск.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00 мск.