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В китайском зоопарке из-за наводнения пропали более ста животных - РИА Новости, 10.07.2026
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02:32 10.07.2026
В китайском зоопарке из-за наводнения пропали более ста животных

Более сотни животных пропали из китайского зоопарка во время наводнения

© REUTERS / CHINA DAILYПоследствия наводнения в уезде Хэнчжоу в Китае
Последствия наводнения в уезде Хэнчжоу в Китае - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / CHINA DAILY
Последствия наводнения в уезде Хэнчжоу в Китае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 4 по 6 июля тайфун «Майсак» вызвал наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
  • Более 100 животных более чем 20 видов пропали из зоопарка в городском округе Гуйган из-за наводнений, вызванных тайфуном «Майсак», три льва погибли.
  • Общий ущерб зоопарка из-за наводнения оценивается в более чем 588 тысяч долларов США.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 100 животных пропали из китайского зоопарка, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, так как их "смыло" в результате наводнения, вызванного тайфуном "Майсак", сообщает китайская государственная газета Global Times.
С 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, в результате чего уровень воды во многих реках на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая превышал опасную отметку, на нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы. Власти района повысили уровень предупреждения о наводнении до наивысшего - красного.
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"Свыше 100 животных более чем 20 видов, включая зебр, пятнистых оленей, пропали после того, как их смыло из зоопарка в (городском округе - ред.) Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в результате наводнений, вызванных тайфуном "Майсак". Кроме того, три льва в зоопарке погибли из-за наводнения", - пишет издание со ссылкой на сотрудника зоопарка.
Согласно публикации, среди пропавших животных числятся также альпаки, миниатюрные лошади, лебеди, павлины, нутрии. При этом одного пятнистого оленя сотрудникам зоопарка удалось найти благодаря местным жителям.
Некоторые дикие животные, которые едва не утонули во время разгула стихии, находятся, как отмечает газета, "в плохом состоянии" - среди них бурые медведи и волки.
Общий ущерб, который понес зоопарк из-за наводнения, оценивается в более чем 588 тысяч долларов США.
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