В китайском зоопарке из-за наводнения пропали более ста животных

"Свыше 100 животных более чем 20 видов, включая зебр, пятнистых оленей, пропали после того, как их смыло из зоопарка в (городском округе - ред.) Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в результате наводнений, вызванных тайфуном "Майсак". Кроме того, три льва в зоопарке погибли из-за наводнения", - пишет издание со ссылкой на сотрудника зоопарка.