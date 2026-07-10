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В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара - РИА Новости, 10.07.2026
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22:01 10.07.2026 (обновлено: 22:02 10.07.2026)
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

Гидрометцентр: аномальная жара ожидается в Курганской и Новосибирской областях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парк
Отдыхающая в парк - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающая в парк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара прогнозируется в Курганской области с 11 по 12 июля и в Новосибирской области с 11 по 14 июля.
  • Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается 11 июля на юго-западе Приволжского федерального округа и с 11 по 13 июля в ряде других регионов России.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аномальная жара прогнозируется в Курганской и Новосибирской областях, сообщили в Гидрометцентре России.
"Аномальная жара ожидается на выходных с 11 по 12 июля в Курганской области, где температура днем будет достигать до плюс 37 градусов. А с 11 по 14 июля аномально жаркая погода пройдет в Новосибирской области в Алтайском крае", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Гидрометцентре добавили, что высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность 11 июля будет на юго-западе Приволжского федерального округа, а с 11 по 13 июля на востоке Архангельской области, в Коми, Южном федеральном округе, Донецкой Народной Республике, Ставропольском крае, Томской области, на западе Алтайского, севере Красноярского краев, в Тыве, на западе Иркутской области, в Якутии, на севере Хабаровского края и в Камчатском крае.
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Новосибирская областьРоссияКурганская областьГидрометцентр
 
 
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