В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аномальная жара прогнозируется в Курганской области с 11 по 12 июля и в Новосибирской области с 11 по 14 июля.
- Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается 11 июля на юго-западе Приволжского федерального округа и с 11 по 13 июля в ряде других регионов России.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аномальная жара прогнозируется в Курганской и Новосибирской областях, сообщили в Гидрометцентре России.
"Аномальная жара ожидается на выходных с 11 по 12 июля в Курганской области, где температура днем будет достигать до плюс 37 градусов. А с 11 по 14 июля аномально жаркая погода пройдет в Новосибирской области в Алтайском крае", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Гидрометцентре добавили, что высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность 11 июля будет на юго-западе Приволжского федерального округа, а с 11 по 13 июля на востоке Архангельской области, в Коми, Южном федеральном округе, Донецкой Народной Республике, Ставропольском крае, Томской области, на западе Алтайского, севере Красноярского краев, в Тыве, на западе Иркутской области, в Якутии, на севере Хабаровского края и в Камчатском крае.