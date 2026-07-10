Турецкий метеоролог предупредил об аномальной жаре на курортах страны

Один из пляжей в Анталье. Архивное фото

Один из пляжей в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ После 17 июля в курортных регионах Турции ожидается аномально жаркая погода.

Температура воздуха в некоторых регионах страны может превысить 40 градусов.

Турецкие власти рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы и соблюдать питьевой режим.

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Аномальная жара во второй половине июля может прийти прежде всего в курортные регионы Турции, где температура воздуха значительно превысит сезонную норму, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.

"После 17 июля курортные регионы Турции могут оказаться под влиянием аномально жаркой погоды", — сказал Юртташ.

По словам метеоролога, июнь и первые дни июля в Турции прошли с температурой, близкой к климатической норме, однако в ближайшие дни ситуация начнет меняться. Он отметил, что на страну распространится волна жары, которая уже затронула ряд европейских государств.

По его словам, на Эгейском побережье жара усилится: в Измире температура достигнет 38 градусов. В Анкаре ожидается около 33 градусов, а на юго-востоке страны столбики термометров превысят отметку в 40 градусов. В частности, в Диярбакыре в воскресенье прогнозируется до 41 градуса.

Метеоролог добавил, что, согласно последним прогнозам, после 17 июля температура воздуха может значительно повыситься по всей стране, а вторая половина месяца имеет высокие шансы стать наиболее жарким периодом нынешнего лета.