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Слова Зеленского об окончании конфликта на Украине вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 10.07.2026
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22:24 10.07.2026

Слова Зеленского об окончании конфликта на Украине вызвали ярость в Сети

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы "открыла окно возможностей" для завершения конфликта.
  • Комментаторы критикуют действия украинской стороны и выражают недовольство поддержкой западных стран.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы "открыла окно возможностей" для завершения конфликта.
"Вы погрязли в серьезных проблемах и прекрасно это знаете. У вас нет никаких преимуществ. Русские очень скоро раздавят вас", — написал один комментатор.
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"Люди протестуют против вас! Украинский народ сыт вами по горло <…> Перестаньте похищать людей с улиц, как собак. Вы усугубили разрушение Украины", — отметил другой.
"Довольно громкие слова от украинской свиньи, которая постоянно выпрашивает у деньги и оружие у западных доноров. Без 70 миллиардов евро от них, что, кстати, составляет почти половину украинской экономики, вы бы даже не смог финансировать свою армию", — обрушился с критикой третий.
"Ваша ложь не изменит реальность. После освобождения Константиновки и Славянска вместе с Краматорском, следующей остановкой будет Киев, и ни вы, ни ваши британские кураторы не сможете этому ничем помешать", — резюмировал еще один пользователь.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня сообщил, что динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
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