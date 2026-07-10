Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Michael Kappeler Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы "открыла окно возможностей" для завершения конфликта.

Комментаторы критикуют действия украинской стороны и выражают недовольство поддержкой западных стран.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы "открыла окно возможностей" для завершения конфликта.

"Вы погрязли в серьезных проблемах и прекрасно это знаете. У вас нет никаких преимуществ. Русские очень скоро раздавят вас", — написал один комментатор.

"Люди протестуют против вас! Украинский народ сыт вами по горло <…> Перестаньте похищать людей с улиц, как собак. Вы усугубили разрушение Украины", — отметил другой.

"Довольно громкие слова от украинской свиньи, которая постоянно выпрашивает у деньги и оружие у западных доноров. Без 70 миллиардов евро от них, что, кстати, составляет почти половину украинской экономики, вы бы даже не смог финансировать свою армию", — обрушился с критикой третий.

"Ваша ложь не изменит реальность. После освобождения Константиновки Славянска вместе с Краматорском, следующей остановкой будет Киев, и ни вы, ни ваши британские кураторы не сможете этому ничем помешать", — резюмировал еще один пользователь.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.