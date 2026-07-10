Рейтинг@Mail.ru
"Обернется катастрофой". Японцы поразились наглому требованию Зеленского - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 10.07.2026

"Обернется катастрофой". Японцы поразились наглому требованию Зеленского

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Sankei Shimbun негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о возможном сотрудничестве с японским предприятием, производящим оружие.
  • Некоторые читатели считают, что такое сотрудничество подорвет безопасность Японии и может привести к конфликту с Россией.
  • Читатели выражают мнение, что Япония уже оказала достаточно помощи и не должна идти на дальнейшие уступки Украине.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Sankei Shimbun негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о возможном сотрудничестве с японским предприятием, производящим оружие.
«
"Это вовсе не милая и трогательная история обмена технологиями. Это схема, которая подорвет безопасность Японии. Мы уже помогли добровольно. Теперь от нас начинают требовать помощи", — написал один из комментаторов.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Уже в могиле". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением
Вчера, 20:52
«
"Топ-менеджмент Mitsubishi Heavy Industries не намерен сотрудничать с Украиной. На Южно-Курильских островах расположены ракетные установки, которые вполне могут дотянуться до Японии. Готовы ли мы к войне с Россией?", — задался вопросом другой.
«
"Сотрудничество, о котором так красиво поет президент Зеленский — вовсе не сотрудничество. Это попрошайничество", — поделился мнением третий.
«
"Передавать в руки такому государству передовые военные технологии нельзя. Это обернется катастрофой. Наглая ложь Зеленского не должна стать правдой. Япония не может этого допустить", — высказался еще один пользователь.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
На Западе выступили с внезапным заявлением об окончании конфликта
Вчера, 18:26
«
"Требует, требует, требует. А откажешься — начнет угрожать. Япония не должна допускать подобного. Сотрудничество с Украиной навсегда оттолкнет от нас Россию", — подытожили читатели.
Накануне глава киевского режима сообщил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Mitsubishi Heavy Industries, которая производит ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot по лицензии.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Определит судьбу". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе
Вчера, 16:11
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала