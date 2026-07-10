"Обернется катастрофой". Японцы поразились наглому требованию Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Sankei Shimbun негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о возможном сотрудничестве с японским предприятием, производящим оружие.
- Некоторые читатели считают, что такое сотрудничество подорвет безопасность Японии и может привести к конфликту с Россией.
- Читатели выражают мнение, что Япония уже оказала достаточно помощи и не должна идти на дальнейшие уступки Украине.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Sankei Shimbun негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о возможном сотрудничестве с японским предприятием, производящим оружие.
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"Это вовсе не милая и трогательная история обмена технологиями. Это схема, которая подорвет безопасность Японии. Мы уже помогли добровольно. Теперь от нас начинают требовать помощи", — написал один из комментаторов.
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"Топ-менеджмент Mitsubishi Heavy Industries не намерен сотрудничать с Украиной. На Южно-Курильских островах расположены ракетные установки, которые вполне могут дотянуться до Японии. Готовы ли мы к войне с Россией?", — задался вопросом другой.
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"Сотрудничество, о котором так красиво поет президент Зеленский — вовсе не сотрудничество. Это попрошайничество", — поделился мнением третий.
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"Передавать в руки такому государству передовые военные технологии нельзя. Это обернется катастрофой. Наглая ложь Зеленского не должна стать правдой. Япония не может этого допустить", — высказался еще один пользователь.
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"Требует, требует, требует. А откажешься — начнет угрожать. Япония не должна допускать подобного. Сотрудничество с Украиной навсегда оттолкнет от нас Россию", — подытожили читатели.
Накануне глава киевского режима сообщил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Mitsubishi Heavy Industries, которая производит ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot по лицензии.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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