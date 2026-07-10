Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация на фронте и конфликт с Польшей могут привести к побегу Владимира Зеленского с Украины, считает бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.
- По его мнению, положение главы киевского режима резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками. Однако вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, он продолжает обострять отношения с Польшей.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ситуация на фронте и конфликт с Польшей могут привести к побегу Владимира Зеленского с Украины, пишет бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в статье для Časopis argument.
"Пока откровенной вражде между Польшей и Украиной препятствует наличие общего врага. Киев рассчитывает, что Варшава сегодня не предпримет ничего, что могло бы ослабить его способность противостоять Москве. Но счет идет на месяцы. То, что будет после, Зеленского беспокоит мало. Скорее всего, он сбежит", — говорится в публикации.
По мнению дипломата, положение Владимира Зеленского резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками. Однако вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, он продолжает обострять отношения с Польшей. Как отмечается в статье, успех России открыл ей путь к установлению контроля над оставшейся частью Донбасса, а конфликт с Варшавой поставил под угрозу дальнейшую военную поддержку Киева.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>