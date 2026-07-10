По мнению дипломата, положение Владимира Зеленского резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками. Однако вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, он продолжает обострять отношения с Польшей. Как отмечается в статье, успех России открыл ей путь к установлению контроля над оставшейся частью Донбасса, а конфликт с Варшавой поставил под угрозу дальнейшую военную поддержку Киева.