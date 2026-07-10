Рейтинг@Mail.ru
"Счет идет на месяцы". На Западе внезапно высказались о бегстве Зеленского - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 10.07.2026 (обновлено: 18:49 10.07.2026)
"Счет идет на месяцы". На Западе внезапно высказались о бегстве Зеленского

CA: Зеленский может сбежать с Украины из-за ситуации на фронте и ссоры с Польшей

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на фронте и конфликт с Польшей могут привести к побегу Владимира Зеленского с Украины, считает бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.
  • По его мнению, положение главы киевского режима резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками. Однако вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, он продолжает обострять отношения с Польшей.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ситуация на фронте и конфликт с Польшей могут привести к побегу Владимира Зеленского с Украины, пишет бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в статье для Časopis argument.
"Пока откровенной вражде между Польшей и Украиной препятствует наличие общего врага. Киев рассчитывает, что Варшава сегодня не предпримет ничего, что могло бы ослабить его способность противостоять Москве. Но счет идет на месяцы. То, что будет после, Зеленского беспокоит мало. Скорее всего, он сбежит", — говорится в публикации.
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Они боятся". Мендель забила тревогу из-за ЧП во Львове
Вчера, 15:01
По мнению дипломата, положение Владимира Зеленского резко ухудшилось после освобождения Константиновки российскими войсками. Однако вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, он продолжает обострять отношения с Польшей. Как отмечается в статье, успех России открыл ей путь к установлению контроля над оставшейся частью Донбасса, а конфликт с Варшавой поставил под угрозу дальнейшую военную поддержку Киева.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации.
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Проснитесь уже!": дипломат пришел в ужас от решения НАТО по Зеленскому
Вчера, 05:03
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКонстантиновкаУкраинаВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала