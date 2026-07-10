Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский назвал бунт против ТЦК во Львове серьезным происшествием и подчеркнул, что МВД будет разбираться в ситуации в рамках действующего законодательства.

Глава киевского режима добавил, что Министерство обороны должно сделать все, что они планировали, подразумевая обещанную министром Михаилом Федоровым реформу ТЦК.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал бунт против ТЦК во Львове серьезным происшествием.



"История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства", — цитирует его издание "Страна.ua".

Глава киевского режима добавил, что Министерство обороны должно сделать все, что они анонсировали, подразумевая обещанную министром Михаилом Федоровым реформу ТЦК.



Позавчера издание сообщало, что масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата в городе произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.

А уже поздно вечером 9 июля стало известно, что участников конфликта заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".



ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.