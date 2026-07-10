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Зеленский сделал неожиданное заявление после ЧП во Львове - РИА Новости, 10.07.2026
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08:33 10.07.2026 (обновлено: 18:17 10.07.2026)
Зеленский сделал неожиданное заявление после ЧП во Львове

Зеленский назвал бунт против ТЦК во Львове очень плохой историей

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назвал бунт против ТЦК во Львове серьезным происшествием и подчеркнул, что МВД будет разбираться в ситуации в рамках действующего законодательства.
  • Глава киевского режима добавил, что Министерство обороны должно сделать все, что они планировали, подразумевая обещанную министром Михаилом Федоровым реформу ТЦК.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал бунт против ТЦК во Львове серьезным происшествием.

"История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства", — цитирует его издание "Страна.ua".
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Глава киевского режима добавил, что Министерство обороны должно сделать все, что они анонсировали, подразумевая обещанную министром Михаилом Федоровым реформу ТЦК.

Позавчера издание сообщало, что масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата в городе произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.
А уже поздно вечером 9 июля стало известно, что участников конфликта заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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