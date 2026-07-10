Зеленский признал, что склад в городе Вишневое принадлежал "Укроборонпрому"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Вишневом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома».
- Зеленский заявил, что открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения.
- Глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому", сообщает агентство УНИАН.
"В Вишневом взорвался склад боеприпасов "Укроборонпрома", - пишет УНИАН со ссылкой на Зеленского в Telegram-канале.
Кроме того, Зеленский заявил, что открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения, сообщает СМИ.
В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.
По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и минобороны Украины.