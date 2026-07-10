Зеленский признал, что склад в городе Вишневое принадлежал "Укроборонпрому"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Вишневом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома».

Зеленский заявил, что открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения.

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому", сообщает агентство Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому", сообщает агентство УНИАН

"В Вишневом взорвался склад боеприпасов " Укроборонпрома ", - пишет УНИАН со ссылкой на Зеленского в Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский заявил, что открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения, сообщает СМИ.

В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.