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Зеленский признал, что склад в городе Вишневое принадлежал "Укроборонпрому" - РИА Новости, 10.07.2026
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Зеленский признал, что склад в городе Вишневое принадлежал "Укроборонпрому"

Зеленский заявил, что в Вишневом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома»

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вишневом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома».
  • Зеленский заявил, что открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения.
  • Глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому", сообщает агентство УНИАН.
"В Вишневом взорвался склад боеприпасов "Укроборонпрома", - пишет УНИАН со ссылкой на Зеленского в Telegram-канале.
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Кроме того, Зеленский заявил, что открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения, сообщает СМИ.
В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.
По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и минобороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьРоссияВладимир ЗеленскийНиколай КалашниковИгорь МосийчукУкроборонпромМинистерство обороны Украины
 
 
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