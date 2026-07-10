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Новак и Королев отметили вклад завода "ТверьКанатДор" в импортозамещение - РИА Новости, 10.07.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:07 10.07.2026
Новак и Королев отметили вклад завода "ТверьКанатДор" в импортозамещение

Вице-премьер Александр Новак посетил завод "ТверьКанатДор" в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отметили вклад завода "ТверьКанатДор" в импортозамещение
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отметили вклад завода ТверьКанатДор в импортозамещение - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отметили вклад завода "ТверьКанатДор" в импортозамещение
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реализация проектов компаний-резидентов ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области принесет в экономику Верхневолжья 10 миллиардов рублей и создаст более полутора тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Виталий Королев.
Вместе с вице-премьером РФ Александром Новаком, находящимся в области с рабочей поездкой, Королев в пятницу посетил одно из ведущих предприятий Верхневолжья – ООО "ТверьКанатДор", которое расположено в индустриальном парке "Демидово" ОЭЗ "Эммаусс" в Конаковском округе.
"Развитие промышленности Тверской области является для нас приоритетом. Мы работаем с федеральным правительством и Фондом развития промышленности РФ, постоянно получаем средства, которые доводим на льготных условиях до предприятий для развития производства. Сегодня мы находимся в особой экономической зоне, где для резидентов действует целый комплекс льгот. На площадке уже разместились семь резидентов. Реализация их проектов позволит привлечь в экономику региона 10 миллиардов рублей и создать 1600 рабочих мест", - привели слова Королева в пресс-службе облправительства.
"ТверьКанатДор" – первый в России завод полного цикла по производству современных скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем. На сегодняшний день предприятие полностью импортозаместило производство тяговых канатов. Объем выпускаемой продукции составляет 15 канатных дорог ежегодно.
Гости посетили цеха завода, обсудили на встрече с коллективом направления развития предприятия и в целом региона. Новак и Королев отметили вклад предприятия в обеспечение продукцией отечественной отрасли туризма, которая сейчас активно развивается.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Новые премии утвердили в Тверской области по инициативе Королева
7 июля, 19:20
 
Тверская областьЭкономикаВиталий КоролевАлександр НовакФонд развития промышленностиЗавод
 
 
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