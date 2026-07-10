Новак и Королев отметили вклад завода "ТверьКанатДор" в импортозамещение

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реализация проектов компаний-резидентов ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области принесет в экономику Верхневолжья 10 миллиардов рублей и создаст более полутора тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Виталий Королев.

Вместе с вице-премьером РФ Александром Новаком, находящимся в области с рабочей поездкой, Королев в пятницу посетил одно из ведущих предприятий Верхневолжья – ООО "ТверьКанатДор", которое расположено в индустриальном парке "Демидово" ОЭЗ "Эммаусс" в Конаковском округе.

"Развитие промышленности Тверской области является для нас приоритетом. Мы работаем с федеральным правительством и Фондом развития промышленности РФ, постоянно получаем средства, которые доводим на льготных условиях до предприятий для развития производства. Сегодня мы находимся в особой экономической зоне, где для резидентов действует целый комплекс льгот. На площадке уже разместились семь резидентов. Реализация их проектов позволит привлечь в экономику региона 10 миллиардов рублей и создать 1600 рабочих мест", - привели слова Королева в пресс-службе облправительства.

"ТверьКанатДор" – первый в России завод полного цикла по производству современных скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем. На сегодняшний день предприятие полностью импортозаместило производство тяговых канатов. Объем выпускаемой продукции составляет 15 канатных дорог ежегодно.