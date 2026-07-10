В Зарайске 19 человек отравились после посещения кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Зарайска 19 человек обратились в больницу с признаками отравления.
- Среди них семеро детей.
- Все пострадавшие ели суши и роллы в кафе.
- Заведение приостановило работу, возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В подмосковном Зарайске произошло массовое отравление в кафе, сообщили РИА Новости в региональном ГСУ СК России.
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"По данным следствия, 9 и 10 июля в больницу города Зарайска обратились 19 человек с признаками отравления. Установлено, что 16 из них принимали в пищу продукцию одного кафе. Среди пострадавших семеро несовершеннолетних", — сказали в управлении.
Двенадцать человек находятся в состоянии средней тяжести.
Все пострадавшие ели суши и роллы. Продукты из заведения направили на исследование, а его работу приостановили.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.