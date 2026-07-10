В Зарайске 19 человек отравились после посещения кафе

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"По данным следствия, 9 и 10 июля в больницу города Зарайска обратились 19 человек с признаками отравления. Установлено, что 16 из них принимали в пищу продукцию одного кафе. Среди пострадавших семеро несовершеннолетних", — сказали в управлении.