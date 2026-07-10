Отравившиеся в кафе в Зарайске ели суши и роллы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В кафе быстрого питания в подмосковном Зарайске произошло массовое отравление.
- 19 человек, в том числе семь детей, обратились в больницу с признаками отравления.
- Отравившиеся ели суши и роллы.
- Возбуждено уголовное дело, продукты из кафе направлены на исследование, работа заведения приостановлена.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отравившиеся в кафе быстрого питания в подмосковном Зарайске ели суши и роллы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области.
В подмосковном главке СК РФ в пятницу сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе семь детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске, 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление.
Продукты из кафе направлены на исследование, работа заведения приостановлена.
"Со слов пострадавших все они употребляли в пищу суши и роллы, на данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что надзорное ведомство взяло под контроль установление причин произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.