Рейтинг@Mail.ru
Отравившиеся в кафе в Зарайске ели суши и роллы - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 10.07.2026
Отравившиеся в кафе в Зарайске ели суши и роллы

Отравившиеся в кафе быстрого питания в Зарайске ели суши и роллы

© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев | Перейти в медиабанкЯпонская кухня. Роллы
Японская кухня. Роллы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
Перейти в медиабанк
Японская кухня. Роллы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кафе быстрого питания в подмосковном Зарайске произошло массовое отравление.
  • 19 человек, в том числе семь детей, обратились в больницу с признаками отравления.
  • Отравившиеся ели суши и роллы.
  • Возбуждено уголовное дело, продукты из кафе направлены на исследование, работа заведения приостановлена.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отравившиеся в кафе быстрого питания в подмосковном Зарайске ели суши и роллы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области.
В подмосковном главке СК РФ в пятницу сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе семь детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске, 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в суши-баре в Подмосковье
Вчера, 21:35
Продукты из кафе направлены на исследование, работа заведения приостановлена.
"Со слов пострадавших все они употребляли в пищу суши и роллы, на данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что надзорное ведомство взяло под контроль установление причин произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В Астрахани приостановили работу гастронома после массового отравления
6 июля, 17:49
 
ПроисшествияЗарайскМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала