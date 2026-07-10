Отравившиеся в кафе в Зарайске ели суши и роллы

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отравившиеся в кафе быстрого питания в подмосковном Зарайске ели суши и роллы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области.

Продукты из кафе направлены на исследование, работа заведения приостановлена.

Отмечается, что надзорное ведомство взяло под контроль установление причин произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.