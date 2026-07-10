В Зарайске приостановили работу кафе после массового отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ В больницу Зарайска 9 и 10 июля обратилось 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, с признаками отравления.

Деятельность кафе приостановили, все продукты направили на исследования.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работа кафе в подмосковном Зарайске, где отравились 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, приостановлена, все продукты направлены на исследования, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.

В ведомстве сообщили, что 9 и 10 июля в больницу Зарайска обратилось 19 человек с признаками отравления.

Установлено, что 16 из них ели в одном из кафе. Кроме того, среди пострадавших семеро несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.