В Зарайске приостановили работу кафе после массового отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницу Зарайска 9 и 10 июля обратилось 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, с признаками отравления.
- Деятельность кафе приостановили, все продукты направили на исследования.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работа кафе в подмосковном Зарайске, где отравились 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, приостановлена, все продукты направлены на исследования, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
В ведомстве сообщили, что 9 и 10 июля в больницу Зарайска обратилось 19 человек с признаками отравления.
Установлено, что 16 из них ели в одном из кафе. Кроме того, среди пострадавших семеро несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.
"Из кафе изъяты все продукты и направлены на проведение соответствующих исследований, деятельность заведения приостановлена. Проводятся допросы", - сказали в управлении.