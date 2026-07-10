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В Зарайске приостановили работу кафе после массового отравления - РИА Новости, 10.07.2026
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21:20 10.07.2026
В Зарайске приостановили работу кафе после массового отравления

В Зарайске приостановили работу кафе, где отравились 19 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В больницу Зарайска 9 и 10 июля обратилось 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, с признаками отравления.
  • Деятельность кафе приостановили, все продукты направили на исследования.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работа кафе в подмосковном Зарайске, где отравились 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, приостановлена, все продукты направлены на исследования, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
В ведомстве сообщили, что 9 и 10 июля в больницу Зарайска обратилось 19 человек с признаками отравления.
Установлено, что 16 из них ели в одном из кафе. Кроме того, среди пострадавших семеро несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.
"Из кафе изъяты все продукты и направлены на проведение соответствующих исследований, деятельность заведения приостановлена. Проводятся допросы", - сказали в управлении.
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