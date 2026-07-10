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Запад поставляет Киеву дроны для убийств, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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15:43 10.07.2026
Запад поставляет Киеву дроны для убийств, заявили в МИД

Мирошник: Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны для убийств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны.
  • Эти дроны применяются для создания невыносимых условий для гражданского населения, заявил дипломат.
  • В Херсонской области украинские дроны регулярно поджигают посевы и траву, нанося ущерб экологии региона и угрожая жизни местного населения, подчеркнул Мирошник.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств и создают невыносимые условия для гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов и модификаций. Они применяются все с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
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Как уточнил дипломат, в Херсонской области, являющейся южным и плодородным краем с высокой температурой летом, Киев также с помощью беспилотников регулярно поджигает посевы сельскохозяйственных культур и травы заповедных степей.
"Украинские дроны или артиллерия наносят удары зажигательным боеприпасами, выбирая жаркие периоды лета, чтобы огонь охватил сотни гектар насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям", - подчеркнул Мирошник.
По словам посла, это представляет собой "бандитский способ нанесения значительного ущерба экологии региона, уничтожения продуктов питания, создания угрозы жизни местному населению".
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