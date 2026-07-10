Запад поставляет Киеву дроны для убийств, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны.

Эти дроны применяются для создания невыносимых условий для гражданского населения, заявил дипломат.

В Херсонской области украинские дроны регулярно поджигают посевы и траву, нанося ущерб экологии региона и угрожая жизни местного населения, подчеркнул Мирошник.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств и создают невыносимые условия для гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов и модификаций. Они применяются все с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

Как уточнил дипломат, в Херсонской области, являющейся южным и плодородным краем с высокой температурой летом, Киев также с помощью беспилотников регулярно поджигает посевы сельскохозяйственных культур и травы заповедных степей.

"Украинские дроны или артиллерия наносят удары зажигательным боеприпасами, выбирая жаркие периоды лета, чтобы огонь охватил сотни гектар насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям", - подчеркнул Мирошник.