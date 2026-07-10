Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны.
- Эти дроны применяются для создания невыносимых условий для гражданского населения, заявил дипломат.
- В Херсонской области украинские дроны регулярно поджигают посевы и траву, нанося ущерб экологии региона и угрожая жизни местного населения, подчеркнул Мирошник.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств и создают невыносимые условия для гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов и модификаций. Они применяются все с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Как уточнил дипломат, в Херсонской области, являющейся южным и плодородным краем с высокой температурой летом, Киев также с помощью беспилотников регулярно поджигает посевы сельскохозяйственных культур и травы заповедных степей.
"Украинские дроны или артиллерия наносят удары зажигательным боеприпасами, выбирая жаркие периоды лета, чтобы огонь охватил сотни гектар насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям", - подчеркнул Мирошник.
По словам посла, это представляет собой "бандитский способ нанесения значительного ущерба экологии региона, уничтожения продуктов питания, создания угрозы жизни местному населению".