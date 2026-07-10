"Идиот или самоубийца". В США запаниковали из-за плана Стубба против России

"Маленькие страны Балтии могут стать для нас очень опасными. <…> США находятся за шесть-семь тысяч миль от России. Мы — так называемая сверхдержава. <…> Тем не менее США находятся в таком положении, что нас могут втянуть в конфронтацию с Россией у ее порога. <…> В этой войне нам не победить", — пояснил аналитик.