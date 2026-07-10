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"Идиот или самоубийца". В США запаниковали из-за плана Стубба против России - РИА Новости, 10.07.2026
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03:14 10.07.2026 (обновлено: 03:17 10.07.2026)
"Идиот или самоубийца". В США запаниковали из-за плана Стубба против России

Аналитик Макгрегор: Стубб не понимает опасности решения по ядерному оружию

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал решение президента Финляндии Александра Стубба о размещении в стране ядерного оружия.
  • Макгрегор подчеркнул, что страны Европы пытаются спровоцировать прямой конфликт между США и Россией.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не понимает всей опасности решения о размещении в стране ядерного оружия, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Очень глупый президент Финляндии сейчас хвастается, что приглашает войска США с их ядерным оружием в свою страну. Единственный вывод, который я могу сделать: этот человек либо полный идиот, либо самоубийца. И то же самое я говорил людям в Швеции", — отметил он.
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В то же время Макгрегор подчеркнул, что страны Европы пытаются спровоцировать прямой конфликт между США и Россией.
"Маленькие страны Балтии могут стать для нас очень опасными. <…> США находятся за шесть-семь тысяч миль от России. Мы — так называемая сверхдержава. <…> Тем не менее США находятся в таком положении, что нас могут втянуть в конфронтацию с Россией у ее порога. <…> В этой войне нам не победить", — пояснил аналитик.
В конце июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее российское посольство в Хельсинки заявило РИА Новости, что Москва учтет в военном планировании возможность появления таких средств на территории Финляндии и примет меры для обеспечения безопасности.
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