Доставка топлива на ЗАЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ, заявили на станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доставка топлива для дизель-генераторов на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ и минирования дорог.
- Запасы дизельного топлива на станции составляют 50% от необходимого объема.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Доставка топлива для дизель-генераторов на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ и минирования дорог, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема.
«
"В связи с тем, что ВСУ активно обстреливают и минируют дороги как около Энергодара, так и в регионе в целом, существуют сложности с доставкой грузов, в том числе, топлива", - сказала Яшина.
Дизель-генераторы срабатывают на Запорожской АЭС в случаях потери внешнего электроснабжения, обеспечивая поддержания важных для безопасности систем.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.