Рейтинг@Mail.ru
Доставка топлива на ЗАЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ, заявили на станции - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 10.07.2026 (обновлено: 17:35 10.07.2026)
Доставка топлива на ЗАЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ, заявили на станции

Яшина: доставка топлива для генераторов на ЗАЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доставка топлива для дизель-генераторов на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ и минирования дорог.
  • Запасы дизельного топлива на станции составляют 50% от необходимого объема.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Доставка топлива для дизель-генераторов на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ и минирования дорог, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема.
«
"В связи с тем, что ВСУ активно обстреливают и минируют дороги как около Энергодара, так и в регионе в целом, существуют сложности с доставкой грузов, в том числе, топлива", - сказала Яшина.
Дизель-генераторы срабатывают на Запорожской АЭС в случаях потери внешнего электроснабжения, обеспечивая поддержания важных для безопасности систем.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Ульянов прокомментировал реакцию МАГАТЭ на срыв договоренностей по ЗАЭС
8 июля, 04:41
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала