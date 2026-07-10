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Лихачев оценил вклад МАГАТЭ в решение проблем на ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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15:10 10.07.2026 (обновлено: 15:30 10.07.2026)
Лихачев оценил вклад МАГАТЭ в решение проблем на ЗАЭС

Лихачев: часть проблем на ЗАЭС удалось решить благодаря миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что значимую часть проблем на Запорожской АЭС удалось решить благодаря миссии МАГАТЭ.
  • Заявление было сделано по итогам переговоров делегаций России и МАГАТЭ в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Значимую часть проблем смогли решить исключительно благодаря миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Сложилось, что, несмотря на все сложности, все трудности, все-таки значимую часть проблем мы смогли решить исключительно благодаря наличию миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Михаил Ульянов: МАГАТЭ должно жестче реагировать на угрозы ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
МАГАТЭРоссияКалининградАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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