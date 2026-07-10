Лихачев оценил вклад МАГАТЭ в решение проблем на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что значимую часть проблем на Запорожской АЭС удалось решить благодаря миссии МАГАТЭ.
- Заявление было сделано по итогам переговоров делегаций России и МАГАТЭ в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Значимую часть проблем смогли решить исключительно благодаря миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Сложилось, что, несмотря на все сложности, все трудности, все-таки значимую часть проблем мы смогли решить исключительно благодаря наличию миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.