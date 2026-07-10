Персонала ЗАЭС достаточо для обеспечения безпасности, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Более 1000 человек работают сейчас на ЗАЭС, этого достаточно для обеспечения безопасности станции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он отметил, что всего заключено 4300 контрактов с персоналом. "Более 460 человек, работников, получили необходимые допуски и лицензии Ростехнадзора", - добавил Лихачев.