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Персонала ЗАЭС достаточо для обеспечения безпасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 10.07.2026
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14:57 10.07.2026 (обновлено: 15:10 10.07.2026)
Персонала ЗАЭС достаточо для обеспечения безпасности, заявил Лихачев

Лихачев: 1000 человек персонала на ЗАЭС досаточно для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1000 человек работают на ЗАЭС, этого достаточно для обеспечения безопасности станции.
  • Всего заключено 4300 контрактов с персоналом, и более 460 работников получили необходимые допуски и лицензии Ростехнадзора.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Более 1000 человек работают сейчас на ЗАЭС, этого достаточно для обеспечения безопасности станции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Более 1000 человек оперативного состава исполняют свои обязанности на ЗАЭС. Этого более чем достаточно для поддержания абсолютно безопасного состояния в режиме холодного останова, в которой находится станция с середины 2022 года", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Он отметил, что всего заключено 4300 контрактов с персоналом. "Более 460 человек, работников, получили необходимые допуски и лицензии Ростехнадзора", - добавил Лихачев.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Михаил Ульянов: МАГАТЭ должно жестче реагировать на угрозы ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Россия
 
 
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