В Ярославле открыли движение на выезде из города в сторону Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто на фоне атаки БПЛА.
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыто, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".