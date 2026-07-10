Для подготовки к войне нужна власть: Вучич заступился за Сталина

"В Сербии абсолютным злом всегда был Гитлер, и мы вряд ли когда-нибудь согласимся с тем, что им был Сталин".

Данной фразой президент Сербии Александр Вучич осадил высокопоставленного гостя из Киева — спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Из всего окружения Владимира Зеленского этот персонаж — один из наиболее неприятных и выглядит так, будто съел двух-трех предыдущих спикеров. Он разве что ноги на стол не положил, демонстрируя сербскому лидеру свою историческую парадигму, а тот сносил вежливо и стойко — пока не мотнул шеей так, что все заметили, процитировали и оценили.

Стефанчук вряд ли подозревал, какого человека задумал "лечить" на тему истории и отношений с Россией: через его родной угол, Тернопольщину, великие политические фигуры проходили только насквозь и с армиями. За свою карьеру Вучич съел политиков гораздо больше, чем украинский спикер, — и даже фигуру не испортил. Главу военной пропаганды Милошевича привечают в Москве, терпят в Брюсселе, хвалят в Вашингтоне, ценят в Пекине — и всюду осыпают пряниками. Чтоб эдак устроиться, нужен большой талант, и Вучич им обладает.

Украинского спикера он терпел, поскольку это необременительная форма барщины, которую нужно выплатить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Стефанчук прилетел в Белград на парламентскую конференцию Сербии и Украины как стран — кандидатов в ЕС. Это формальность, но в то же время деталь в плане Вучича по сохранению власти, а может быть, даже государства.

Текущая эпоха подсунула задачу, трудную даже для такого гуттаперчевого гроссмейстера: нужно, чтобы Урсула одобрила открытие новой главы переговоров о вступлении Сербии ЕС. Прогресса в этом деле нет уже семь лет — и на сей раз тоже не будет: несколько стран пообещали заблокировать положительное для сербов решение. Вучич об этом знает, а одобрения Брюсселя ждет лишь для того, чтобы с чистой совестью сказать тем в Сербии, кто еще мечтают о Евросоюзе: я сделал все возможное, Брюссель мои усилия принял, но голландское препятствие нельзя обойти без национального предательства.

В ЕС нет более сербофобной страны, чем Нидерланды, — ну если не считать Хорватию. В период Боснийской войны люди генерала Ратко Младича использовали голландских миротворцев ООН в качестве живого щита. Это, как ни крути, военное преступление, но есть и нюанс: голландцы сквозь пальцы смотрели на набеги бошняков-исламистов на сербские деревни и проворонили несколько этнических чисток, так что прикрыть сербскую армию, пришедшую положить этой резне конец, — это меньшее, что голландцы могли бы сделать. Никто из них в итоге не погиб, но обиделись страшно. Еще бы, такой позор.

Но в качестве актуальной претензии Амстердам, как и большинство других столиц ЕС, предъявляет Белграду дружбу с Россией и отказ признавать Косово независимым государством. Без "прогресса по этим направлениям" Сербию не хотят "поощрять". А "прогресс" — это, как уже было сказано, национальное предательство.

Вучич к такому не готов — знает, что народ не поймет. И за последний месяц выложил многие карты на стол: Косово не признаю, против России санкций не введу, а с украинцами, так уж и быть, схожу в кафану, чтобы Урсула поставила зачет, но ни Сербия, ни Украина в Евросоюз в обозримом будущем все равно не вступят. Этим тезисом он закрыл конференцию, оставив гостей из Киева в недоумении: они-то привыкли, что их в Европе обещаниями светлого будущего кормят.

Урсула вроде бы согласна подыграть Вучичу, так как боится потерять Сербию, захлопнув двери ЕС перед ее носом, и исходит из того, что лидером страны останется Вучич. Последний исходит из того же.

Разделавшись с евроцеремониалом и выпроводив украинских гостей, президент Сербии планирует выполнить два главных требования оппозиции, которая проводит многотысячные акции протеста второй год подряд: объявит о проведении досрочных выборов в парламент и досрочном же уходе с президентского поста. Это как в случае с теми джиннами, которые исполняют желания так, что желающий потом сам не рад: Вучич уходит, чтобы остаться.

Скорее всего, на досрочных выборах он возглавит список правящей Прогрессивной партии и в случае ее победы станет премьером, у которого полномочий даже больше, чем у президента. По сути, ничего не изменится, так как в Сербии не место красит человека, а человек — место: даже занимая пост вице-премьера, Вучич считался реальным руководителем партии и страны.

Помешать этой комбинации может только полноценный уличный бунт. Оппозиция несколько раз подходила к этому сценарию очень близко, но пока обошлось локальными боями с полицией. Костяк уличной фронды — студенты, вся сознательная жизнь которых прошла при Вучиче и чей юношеский максимализм мешает оценить ситуацию трезво. Переизбрание Вучича они примут в штыки, но у того уже есть заготовочка: Сербия возвращает призывную армию. Наиболее опасных горлопанов можно будет стращать отчислением и забриванием в солдаты. Ловко, не правда ли?

А для тех, кто обвинят уходящего президента и вероятного будущего премьера в попытке сохранить власть за счет изоляции недовольных в войсках, у Вучича будет ответ, состоящий из неприглядной правды и риторического вопроса: какая ж тут политика, если родина в опасности?

В прошлом месяце на выборах в Косово в пятый раз подряд с большим отрывом победила партия действующего премьера Альбина Курти. Он не участвовал в военных преступлениях против сербов, потому что сидел в тюрьме, но по этой же причине войны не видел. У многих его предшественников руки в крови по локоть, а досье состояло из страшных преступлений — от этнических чисток до торговли людьми и их органами. Но войны они все-таки боялись и ценили то, что сидят в роскошных кабинетах, а не в пещерах и землянках. Экс-президент Косово Хашим Тачи, прославившись как жестокий бандит по прозвищу Змей, со временем стал почти что защитником все еще проживающих в крае сербов от тех, кто выступают за окончательное решение сербского вопроса. Теперь такие люди голосуют за партию Курти, а Тачи списали в утиль, отправив в Гаагу за преступления военных времен.

В Косово бурлит политический кризис, так как для многих в местной элите радикальные взгляды Курти, стремящегося к зачистке сербских анклавов и дальнейшему расширению края за счет земель Сербии, это чересчур. Но кризис кризисом, а реформа местной армии, которая выходит из-под опеки НАТО, идет по расписанию: недавно ответственные отчитались, что к 2029 году Косово будет полностью готово к войне. С кем? Да уж не с Албанией!