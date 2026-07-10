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ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.07.2026
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16:38 10.07.2026
ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область и соседние регионы

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область и соседние регионы.
  • Сальдо подчеркнул, что БПЛА ВСУ атакуют специалистов, которые занимаются восстановлением энергоснабжения.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, а также соседние регионы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник взял за правило и стремиться к тому, чтобы практически полностью обесточить Херсонскую область, не только Херсонскую область, всех наших соседей", - сказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Он подчеркнул, что ежедневно энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения, а БПЛА ВСУ атакуют специалистов, которые делают все для того, чтобы электроэнергия была.
Ранее Сальдо сообщил о том, что вся Херсонская область полностью или частично обесточена в результате атак ВСУ, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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