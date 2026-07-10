ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область и соседние регионы.
- Сальдо подчеркнул, что БПЛА ВСУ атакуют специалистов, которые занимаются восстановлением энергоснабжения.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, а также соседние регионы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник взял за правило и стремиться к тому, чтобы практически полностью обесточить Херсонскую область, не только Херсонскую область, всех наших соседей", - сказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Он подчеркнул, что ежедневно энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения, а БПЛА ВСУ атакуют специалистов, которые делают все для того, чтобы электроэнергия была.
Ранее Сальдо сообщил о том, что вся Херсонская область полностью или частично обесточена в результате атак ВСУ, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома.
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