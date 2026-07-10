Число раненных при атаках ВСУ жителей Горловки увеличилось до восьми

ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Число раненных жителей Горловки в ДНР в результате атак ВСУ в четверг увеличилось до восьми, сообщил глава города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.