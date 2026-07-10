Число раненных при атаках ВСУ жителей Горловки увеличилось до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семь жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате атак дронов ВСУ по городу 9 июля.
- Число раненых увеличилось до восьми, сообщил глава города Иван Приходько.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Число раненных жителей Горловки в ДНР в результате атак ВСУ в четверг увеличилось до восьми, сообщил глава города Иван Приходько.
"По актуализированным данным, количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии 9 июля 2026 года мирных жителей Горловки увеличилось до восьми",- сообщил Приходько на своем канале на платформе "Макс".
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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