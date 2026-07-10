В Горловке семь человек пострадали из-за атак дронов ВСУ в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак дронов ВСУ по Горловке семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
- Атаки произошли 9 июля.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Семь жителей Горловки в ДНР получили ранения различной степени тяжести в результате атак дронов ВСУ по городу в четверг, сообщил глава Горловки Иван Приходько.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18