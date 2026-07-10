Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы за неделю уничтожили более 110 украинских военнослужащих в районе Красного Лимана.
- Также было уничтожено шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за неделю уничтожили более 110 украинских военнослужащих в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ
"За неделю в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено более 110 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 июля.
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