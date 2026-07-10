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ВС России за неделю уничтожили более 110 боевиков ВСУ у Красного Лимана - РИА Новости, 10.07.2026
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12:24 10.07.2026 (обновлено: 12:31 10.07.2026)
ВС России за неделю уничтожили более 110 боевиков ВСУ у Красного Лимана

МО: за неделю в районе Красного Лимана уничтожены более 110 боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы за неделю уничтожили более 110 украинских военнослужащих в районе Красного Лимана.
  • Также было уничтожено шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за неделю уничтожили более 110 украинских военнослужащих в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ
"За неделю в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено более 110 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьКрасный Лиман
 
 
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