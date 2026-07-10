ВСУ атаковали Белгород и два приграничных округа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дроны атаковали Белгород и два приграничных округа.
- Повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты.
- Предварительно, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Украинские дроны утром в пятницу атаковали Белгород и два приграничных округа, повредив дома, автомобили и коммерческие объекты, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
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"ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден навес коммерческого объекта. В Белгородском округе в поселке Дубовое БПЛА нанес удар по коммерческому объекту — повреждены навес и шесть автомобилей. Одна из машин загорелась — возгорание ликвидировано", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Белгородском округе в селе Бочковка при детонации дрона поврежден частный дом, а в селе Красный Октябрь – автомобиль на предприятии.
В городе Шебекино от атаки FPV-дрона повреждены многоквартирный дом и грузовой автомобиль, в районе села Козьмодемьяновка дрон ударил по микроавтобусу, в хуторе Бондаренков посечен грузовик, в селе Зиборовка социальный объект подвергся атаке дрона.