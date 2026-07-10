ВСУ в начале июня застрелили жителя Константиновки за звонок родным

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"Седьмого июня его застрелили. Мы услышали просто дикие крики женщины, была стрельба, у нас рядом слышны были автоматные очереди… Пришла женщина, она сказала: застрелили в лицо... целенаправленно стреляли. Может, подумали, что он передает какие-то данные по телефону", - сказала женщина.