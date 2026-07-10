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ВСУ в начале июня застрелили жителя Константиновки за звонок родным - РИА Новости, 10.07.2026
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08:13 10.07.2026

ВСУ в начале июня застрелили жителя Константиновки за звонок родным

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ убили выстрелом в голову местного жителя Константиновки за месяц до освобождения города российской армией.
  • Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки 3 июля.
  • Владимир Путин назвал освобождение ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ за месяц до освобождения Константиновки убили выстрелом в голову местного жителя, который пытался связаться с родственниками по телефону, рассказала РИА Новости жительница города Юлия Пономарева.
По ее словам, в начале июня в центре Константиновки оставались места, где можно было поймать сигнал украинской мобильной связи.
«
"Седьмого июня его застрелили. Мы услышали просто дикие крики женщины, была стрельба, у нас рядом слышны были автоматные очереди… Пришла женщина, она сказала: застрелили в лицо... целенаправленно стреляли. Может, подумали, что он передает какие-то данные по телефону", - сказала женщина.
Она отметила, что в это время из ее района отступали украинские военнослужащие, которых она видела перебегающими через улицу.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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