ВСУ начали минировать приграничные водоемы в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области.
- По мнению украинского командования, минирование должно стимулировать пророссийски настроенное мирное население к выезду из приграничья.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черниговской области украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы", - рассказали в силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что, по мнению украинского командования, это должно стать дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного мирного населения приграничья.
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22 июня 2022, 17:18