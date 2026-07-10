ВСУ начали минировать приграничные водоемы в Черниговской области

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что, по мнению украинского командования, это должно стать дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного мирного населения приграничья.