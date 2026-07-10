Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие ВСУ размещали тяжелую военную технику и артиллерию рядом с домами мирных жителей в Константиновке, рассказала жительница города.
- Она рассказала. что украинские военные называли местных жителей. которые не уехали, ждунами и настаивали, чтобы те покинули город.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ размещали тяжелую военную технику и артиллерию рядом с домами мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики, рассказала РИА Новости жительница города Юлия Пономарева.
"Два-три дома от нас, на перекрестке, приехал танк и стал там. Он там маскировался. Наши соседи вышли, они говорят: "А как, что?" Они (военные ВСУ - ред.) им сказали: "Сваливайте отсюда, вы ждуны (так украинские военные презрительно называют местных жителей, ожидающих прихода российских войск - ред.), вы должны были отсюда уже давно уехать", - сказала беженка.
Она отметила, что соседям пришлось перейти в подвал подальше от танка. Через два дня танк был уничтожен российским FPV-дроном, который ударил по его бензобаку.
Также Пономарева добавила, что украинские военные размещали артиллерийские установки возле домов, в которых продолжали жить мирные жители.
«
"Передвигались между гражданскими, между мирными, и жили рядом с мирными, с нами. Их как бы ничего не смущало, и даже если с мирными, то и лучше жить рядышком", - рассказала жительница Константиновки.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Военный ВСУ ждал российских бойцов, чтобы сдаться в плен
30 марта, 22:13